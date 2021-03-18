Gelecek Partisi Bodrum ilçe teşkilatında toplu istifa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Albuz Altıok ve 11 yönetim kurulu üyesi, istifa ettiklerini duyurdu.

Abone ol

Gelecek Partisi Bodrum İlçe Başkanı Albuz Altıok, yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi Bodrum Teşkilatından kendisi dahil 12 yönetim kurulu üyesinin istifasını duyurdu

Altıok, "Gördüğümüz lüzum üzerine görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

"il başkanlığı ve yönetimi ile anlaşamadık"

Sözcü gazetesine konuşan Altıok, "Ben inşaatçıyım. Memleketime Bodrum'a hizmet etmek için arkadaşlarımla yola çıktık. Ancak partinin il başkanlığı ve yönetimi ile anlaşamadık, sorunları çözer miyiz diyerek sabrettik, bekledik olmadı. Bugün itibarıyla hem partimizden hem de partimizdeki görevlerimizden istifa ettik" dedi.