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Akaryakıtta tavan fiyatta hesaplama formülü! EPDK yayımladı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), akaryakıtta tavan fiyat uygulamasında hesaplamaya ilişkin formülü yayımladı.

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EPDK, akaryakıtta iki ay süreyle geçerli olacak tavan fiyat uygulamasında hesaplamaya ilişkin formülü yayımladı. EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı kurum tarafından belirlenecek. Bu geceden itibaren yürürlüğe görecek fiyatlara göre fiyatlarda 17-20 kuruş düşüş olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan EPDK kararına göre, bayi tavan fiyatı, ilgili günde TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi için geçerli rafineri fiyatına litre başına 70 kuruş (1+KDV) eklemesiyle belirlenecek.

Fiyat formülü benzin ve motorin türleri için uygulanacak. Farklılaştırılmış akaryakıt ürünleri için bu fiyata en fazla 2 kuruş ilave edilebilecek.

                                                                          Benzin                             Motorin

Karar ekinde her ilde benzin ve motorin türleri için geçerli olacak bayi tavan fiyatlarına uygulanabilecek fiyat farkı listesi de yer alıyor.

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