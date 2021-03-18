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Sergen Yalçın'a yeni teklif! Ne kadar kazanacağı belli oldu

Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın yıllık 6 milyon liralık ücreti 10 milyon liraya çıkarılıyor. Derbi sonrasında 2+1 yıllık imza atılması planlanıyor.

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Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılması konusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Siyah beyazlı yönetim daha önce Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni imza için masaya oturmayı planlıyordu. Bu karar derbi sonrası için değiştirildi.

2+1 yıllık sözleşme
Siyah beyazlı yönetim ligin gidişatını büyük ölçüde belirleyecek olan bu karşılaşma sonrası verilecek millî arada teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için masaya oturmayı planlıyor. Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcıya 2+1 yıllık sözleşme sunulacağı öğrenildi.

Yeni ücreti 10 milyon lira olacak
Türkiye gazetesinin haberine göre; yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'a ciddi ölçüde zam da yapılacak ve hocanın yeni ücreti 10 milyon lira olacak.

‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni rahatsız ediyor
Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkan’ın her röportajda ‘Hoca’mız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor” açıklaması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi harekete geçmişti.

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