Bilim insanlarından yaşlılara Covid-19 uyarısı: Çok dikkat edin

Danimarka'da yapılan bir araştırma corona virüsünü yenen kişilerin tekrar hastalanma oranını inceledi. Uzmanlar 65 yaşın üzerindekilerin tekrar Covid-19'a yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu verilerle ortaya koydu.

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Dünya çapında 121 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınıyla ilgili çarpıcı bir araştırma Danimarka’da yapıldı. Danimarka’daki Statens Serum Institut’te gerçekleştirilen araştırmada bilim insanları corona virüsü bulaştıktan sonra iyileşen kişilerin hastalığa karşı bağışıklığını ve ne kadar süre bedenin koruma sağladığını inceledi. Uzmanlar, özellikle 65 yaşın üzerindeki kişilerin ikinci kez corona virüsüne maruz kalmasının ise gençlere göre çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

Dünyanın önde gelen hakemli tıp dergilerinden Lancet’te yayınlanan araştırmada, corona virüsünü yenmeyi başaran 65 yaşın altındaki insanların en az 6 ay boyunca yüzde 80 oranında bağışıklık sağladığı belirlendi. Fakat uzmanlara göre 65 yaşın üzerindekilerde bu koruma oranı yüzde 47 seviyelerinde.

Gençlerde düşük, yaşlılarda yüksek

Araştırmayı yürüten Dr. Steen Ethelberg, “Araştırmamız, genç ve kronik rahatsızlığı olmayanlarda ikinci kez Covid-19’a yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor fakat yaşlılara tekrar Covid-19 bulaşma ihtimali oldukça yüksek” dedi.

2020 yılı içerisinde 4 milyondan fazla insanın corona virüsü testi yaptırdığı ülkede bilim insanları, salgının ilk dalgası olan Mart-Mayıs aylarında test olanlarla ikinci dalgası olan Eylül-Aralık aylarında corona virüsü testi olanların sonuçlarını inceleyerek bir analiz çıkardı. Araştırmayı yürüten Dr. Ethelberg, “Bu araştırma salgın süresince yaşlılara ne kadar önem verilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Ağır semptomu yaşayanlar ve yaşamını yitirenler ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri grupta yer alıyor” dedi.

Uzmanlar, corona virüsünü yenmeyi başarmış olan yaşlılara da bir an önce aşı yapılması gerektiğini savundu.