Gram altın 500 liranın üzerine çıkacak! Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş tarih verdi

Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara bomba tüyolar verdi. 500'lü rakamlardan altın alan ve ne yapacağını bilemeyenleri rahatlatacak değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altının tekrar 540 seviyesine geleceğini söyledi ve tarih verdi.

Abone ol

Gram altın 2020 yılında rekor üstüne rekor kırdı 2021'de ise yatırımcıyı hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle 500'lü rakamlardan altın alanlar elindekini tutup tutmamak konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.

Geçen yıl 540 lirayla tarihi zirvesini gören altın, şu sıralar 420 lira bandında hareket ediyor. Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gidişata ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve altın fiyatlarının yükselişe geçeceği tarihi duyurdu. İşte haberler.com youtube kanalına konuşan Memiş'in değerlendirmeleri:

"Son 10 yılın en çok kazandıranı"

2021 yılında düğün furyası göreceğiz. Bu da fiziki altın tarafında talebin artmasına neden olacak. Bu da uluslararası piyasalarda altının ons tarafının artmasına neden olacak. Gram altın geçen yıl 540 liraya yükseldi. Son 10 yılda altın yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2021'de ciddi gerileme gördük. 400 liranın altına geriledi. Geçen yılın dönemine bakıldığında gram altında düşüş olduğunu söyleyemeyiz.

"Yatırımcısını üzmeyecek"

Gram altın TL fiyatında yatırımcısı dolar kurundaki gelişmeleri ardından ons tarafındaki gelişmeleri takip etmeli. Gram altın yatırımcısını üzmeyecek. Beklediğimiz yükselişlerle birlikte gram altında 540 seviyesini bekliyoruz.

"Düğün sezonunda yükselecek"

Mayıs, haziran, temmuz düğün sezonunda gerçekleşmesi muhtemeldir. Gram altın alınabilir seviyesinde. Yaz aylarında hızlıca yükselen gram altın karşımızda olabilir.