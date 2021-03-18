Nagehan Alçı'dan 'Gergerlioğlu' yazısı: Polis kata girecek ve kendisini alacak

"Gazetecilik hayatım boyunca Gergerlioğlu kadar devletin tüm müesseselerinin aynı anda tüylerini diken diken eden başka bir siyasetçi görmedim" diyen Nagehan Alçı, "Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için bulunduğu kata girecek ve kendisini alacak." ifadelerini kullandıç

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HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, milletvekilliği düşürülmesinin ardından TBMM'de bekleyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili, "Şu satırları yazdığım saat itibariyle Ömer Faruk Bey TBMM’de beklemeye devam ediyor. HDP yönetim katında. Anayasa Mahkemesi’nin kararı gelene kadar oradan ayrılmayacağını söylüyor. Polis bulunduğu yere girebilir mi? Mevzuata baktım. Yasal bir problem yok. Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için o kata girecek ve kendisini alacak..." düşüncesini dile getirdi.

"Fakat bu geleneği bu kez bir Türk bozdu…"

Nagehan Alçı yazısında şunları kaydetti: Hapse atılma önceliğinin HDP’li Kürt siyasetçilere ait olduğu HDP içinde esprili dille konuşulan bir mevzudur. Hakikaten de mevcut rejim aslında çoğunlukla HDP’li Kürtlerden daha da radikal söylemlere sahip HDP’li Türk siyasetçilere dokunmayı pek tercih etmez. Türklere karşı daha toleranslıdır sistem. Hatta HDP’li Kürt siyasetçiler özel sohbetlerinde 'Türk olmanın imtiyazı HDP içinde bile geçerli' diye şakalara malzeme bile yaparlar bunu. Fakat bu geleneği bu kez bir Türk bozdu… Hem de Sünni-dindar bir Türk. İslamcı çizgiden gelen mütedeyyin bir hekim. Ömer Faruk Gergerlioğlu…

"Yaptıklarıyla sistemi 8 partiden daha fazla rahatsız ediyordu"

TBMM’de muhalefette 8 siyasi parti var. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek, Saadet, TİP hatta henüz parti olmamış Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi… Gergerlioğlu çıkışlarıyla ve yaptıklarıyla tek başına mevcut sistemi bu 8 partinin tüm mensuplarının toplamından daha fazla rahatsız ediyordu. Evet buranın altını çiziyorum: Bu 8 partinin ve TBMM dışında kalan tüm muhalefet unsurlarının ve muhalif medyanın hepsi üst üste toplansa Gergerlioğlu’nun tek başına mevcut sistemde oluşturduğu rahatsızlığı yaratamıyorlardı. Mevcut sistem derken sadece iktidar değil aynı zamanda anaakım muhalefeti de kast ediyorum. Yani toptan devlet ittifakından bahsediyorum.