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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle yayımladığı mesajda ''Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekûn bir mücadeleyle savunacağız.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

''Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekûn bir mücadeleyle savunacağız.''

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