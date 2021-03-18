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HABER /  DÜNYA

Afganistan'da askeri helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Demirören Haber Ajansı

AFGANİSTAN’da özel kuvvetlere ait helikopter, iniş sırasında düştü. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

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Afganistan’ın Vardak vilayetindeki Behsūd kasabasında, özel kuvvetlere ait Mi-17 tipi helikopter, iniş sırasında düştü. Olaya ilişkin açıkmalarda bulunan Afganistan Savunma Bakanlığı, kazada helikopterin içinde bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edilirken, kazanın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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