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Ünlü türkücü İsmail Hazar'dan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Demirören Haber Ajansı

61 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı İsmail Hazar koronavirüse yakalandı

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Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar'ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.

İsmail Hazar kimdir?
1960’ta Kahramanmaraş’ta doğan İsmail Hazar, Hazanım, Sensiz Saatler, Düğün Bayram ve Hazar 10 albümlerini çıkardı. İsmail Hazar, Hazar, Arama Beni, Bal Köpüğüm, Zay Oldu, Az Bana, Meçhul, Doğmuş Gibiyim, Hazanım, Sen Benden Gittin Gideli, Senden Uzakta, İntihar, Unutabilmirem, Helin, Zevzek, Sessiz Gemi gibi birçok parçayı seslendirdi. 

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