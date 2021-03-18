Vedat Muriqi İtalyanları çileden çıkardı: Hayal kırıklığı

Lazio'ya geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi, Bayern Münih maçında penaltı yaptırında İtalyanlar öfkeden deliye döndü.

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Sezon başında yüksek bir bedelle Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi beklentileri henüz karşılayamadı. Lazio'nun en çok para harcadığı isimlerden birisi haline gelen 26 yaşındaki forvet, Lazio'da geçirdiği 2020-2021 sezonunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

90 dakika sahada kalmadı

İtalyan ekibinin son 5 sezonda en fazla bonservis bedeli ödediği isim olan Vedat Muriqi, sezon boyunca ilk 11'e girmekte dahi zorlandı. Lazio'da şu ana kadar toplam 17 maçta forma giyen Vedat Muriqi'nin 90 dakika boyunca sahada kaldığı bir maç bulunmuyor. Kosovalı forvetin Lazio formasıyla ise 17 maçta yalnızca 1 golü bulunuyor.

İtalyanlar öfkeli

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Lazio, evinde oynadığı ilk maçı 4-1 kaybetmişti. Eşleşmenin rövanşında Allianz Arena'ya konuk olan İtalyan ekibinde Vedat Muriqi, maça ilk 11'de başladı.

Gol yedirdi

Maç başından itibaren Bayern Münihli savunmacıların arasında etkisiz bir performans sergileyen Muriqi, 55'inci dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın ilk yarısında 33'üncü dakikada penaltıya sebep olan Kosovalı golcü, takımının Bayern deplasmanında 1-0 geriye düşmesinde başrolü oynadı.

Büyük bir hayal kırıklığı

Penaltı pozisyonu nedeniyle Vedat Muriqi'ye öfkelenen İtalyan taraftarlar, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Bonservisine 17.5 milyon Euro harcanan Muriqi'nin 'büyük bir hayal kırıklığı' olduğundan bahseden İtalyanlar, Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'ye neden hala Vedat Muriqi'e şans verdiğini sordu.