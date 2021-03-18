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Samatta'yı yıkan ölüm: Perişan halde bıraktın

Fenerbahçe’nin golcüsü Mbwana Samatta, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli’nin vefat etmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi.

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Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, devlet başkanı John Magufuli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir gün önce Tanzanya’nın eski başkenti Darüsselam’da hayatını kaybeden Magufuli’nin ne sebeple hayatını kaybettiği bilinmiyor. 2020 Ekim ayındaki seçimleri kazanıp 2. kez iktidara gelen merhum devlet başkanının vefatına ilişkin Samatta’dan duygu yüklü paylaşım geldi.

Magufuli’nin ölümüne ilişkin net bir açıklama yapılmadı
Tanzanya, devlet büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor. 61 yaşındaki John Magufuli’nin zamansız ölümü nedeniyle ülke genelinde 14 günlük yas ilan edildi. 2020 Ekim ayında 2. kez iktidara gelen Magufuli’nin ölümüne ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Samatta: Allah'a dua ediyorum
Fenerbahçe’nin Tanzanyalı yıldızı Mbawana Samatta, Magufuli'nin vefatına ilişkin duygusal bir gönderi yayınladı. Samatta, “Seni her zaman hatırlayacağız yaşlı adam. Allah’a huzur içinde yatman için dua ediyorum. Bizi kederli ve perişan halde bıraktın. Sevgili Tanzanyalılar, bu yas döneminde birlik olmayı ihmal etmeyelim.” dedi.

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