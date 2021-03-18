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İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaç valizinden çıktı

 İSTANBUL Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan antiviral ilacı, yurda kaçak olarak sokmaya çalışan yabancı uyruklu kadın yolcu yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Risk Analiz ekipleri, şüphe üzerine Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen Gülnaz S.'yi (32) takibe aldı. Kadın yolcuyu terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, çanta ve bavullarını x-ray cihazından geçirdi.Yapılan kontrollerde her biri 100 miligram ağırlığında 147 şişe ilaç tespit edildi. Şişedekilerin koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilaç olduğu belirlendi.

Bavullarda ilacın yanı sıra farklı marka ve modellerde 50 cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan Gülnaz S'nin emniyetteki ifadesinde, koronavirüs ilaçlarını İstanbul'da yaşayan Özbekistanlı bir yakınının isteği üzerine getirdiğini ve ona teslim edeceğini söylediği öğrenildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon güvenlik kameralarına da yansıdı.

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