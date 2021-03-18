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Abdulkadir Selvi'den parti kapatma yorumu: Bu sekizinci oluyor. Tam bir kısırdöngü

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Milletvekilliğinin düşürüldüğü, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıldığı, partilerin kapatıldığı bir iklimi değil, reformların yapıldığı özgürlüklerin, konuşulduğu bir Türkiye’yi tercih ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'HDP’ye kapatma davası ve Meclis’te yaşananlar' başlıklı yazısına "HDP’liler Meclis’te oturma eylem yaparken, Yargıtay’ın HDP’yi kapatma davası geldi. Ne gündü ama... Hem Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü hem de HDP hakkında kapatma davası açıldı. Hem de MHP kurultayından bir gün önce..." sözleriyle başladı.

"Kapatma davasının açılmasıyla birlikte yeni bir sürece girildi"

Selvi, yazısında şunları kaydetti: HDP’nin kapatılmasıyla ilgili sürecin düğmesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kobani iddianamesini istemesiyle basıldı. Zaten bir süredir MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrıları vardı. Kapatma davasının açılmasıyla birlikte yeni bir sürece girildi. Yargıtay, kapatma davasının gerekçesinde, 'Siyasi partilerin terör örgütleriyle irtibatı olmamalı' diyor. HDP’nin PKK’nın uzantısı olarak faaliyet gösterdiğini ifade ediyor.

"Bu sekizinci oluyor. Tam bir kısırdöngü"

HEP’ten DEP’e, oradan HDP’ye kadar uzanan çizgide 7 parti kapatıldı. Bu sekizinci oluyor. Tam bir kısırdöngü. Ama ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya ne Ortadoğu eski Ortadoğu... Milletvekilliğinin düşürüldüğü, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıldığı, partilerin kapatıldığı bir iklimi değil, reformların yapıldığı özgürlüklerin, konuşulduğu bir Türkiye’yi tercih ederiz. Ama bu tek yanlı çabalarla olmuyor. HDP’lilerin de PKK terörü ile aralarına mesafe koyması gerekiyor. Onlar PKK’nın sözcüsü gibi hareket etmeyi tercih ediyor. Sonunda olan Türkiye’ye oluyor. Demokrasiyi yaşatmak bu kadar zor olmasaydı keşke.

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