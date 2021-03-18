Fatih Terim'den gol siparişi: Ne kadar erken o kadar iyi

Artık her maçın zor geçeceğini vurgulayan Fatih Terim, erken gol bulmalarının rakibin gardını düşüreceğini söyledi. Rizespor maçı için de ilk yarım saate dikkat çekti.

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Ankaragücü ve Sivas maçlarında beş puan yitiren son maçında ise Kayserispor’a farklı tarife uygulayan Galatasaray, bu haftayı avantaja çevirme hesabı içinde. Sebebi de sadece kendi maçının skorunun değil pazar günü de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olması. Çünkü Rize maçı üç puanlık değil altı puanlık maç. Bu bilinç içerisinde hazırlıklarını sürdüren Cimbom’da Fatih Terim, rakiplerin daha fazla direnç kazanmamaları adına erken gol ve gollere dikkat çekiyor. Geciken golün rakipleri daha da cesaretlendirdiğini düşünüyor.

Geriye ve ileriye uyarı

Türkiye gazetesinin haberine göre; Çaykur Rize maçında da ilk yarım saate dikkat çeken Terim, bulacakları erken gol veya gollerin işlerinin kolaylaştıracağı düşüncesinde. Hiçbir maçın oynanmadan kazanılmadığını ifade eden Fatih Hoca, savunma oyuncularından garanti paslar, hücum bölgesindeki isimlerden de önde baskı istiyor. Terim, cuma günü üç puanı alıp pazar günü de derbide istedikleri sonucu görme beklentisi içinde. Her ne kadar Başkan Mustafa Cengiz, iki tarafın da üzülmeyeceği sonuç olarak beraberliği görse de F.Bahçe’nin galibiyeti Aslan’ın işine daha çok yarayacak.

Fatih Terim’i zorda bırakan ikili!

Bir tarafta devre arasında alınmasına rağmen golleriyle takıma hayat veren Mustafa Muhammed, diğer yanda uzun süredir beklenen performansına kavuşan golleri sıralayan Radamel Falcao. Kayserispor mücadelesinde çift forvet düşüncesinden yüksek verim alan Terim, Çaykur Rize maçı öncesi tatlı bir kararsızlık içerisinde. Fatih Hoca, hem Mustafa’yı kesmek istemiyor hem de Falcao’yu. Çünkü ikisi de iyi durumda.