Erol Bulut Beşiktaş derbisinin planını belirledi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut planını şekillendirmeye başladı. Koltuğu sallantıda olan genç teknik adam, Siyah-Beyazlıları hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak.

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Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş derbisiyle şampiyonluk yarışındaki kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'ye galibiyetten başka bir skor yaramıyor. Eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Erol Bulut ise derbinin planını belirledi.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların en önemli özelliği gol gelmediği taktirde belli bir noktadan sonra rakip yarı sahaya oyunu yıkmak. Bunun beraberinde getirdiği riskler de söz konusu. Stoperler, takım bu oyunu oynarken geniş alanda yalnız yakalanabiliyor.

Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında Wellinton'un yalnız kalıp Crivelli'ye geçilmesi bunun en önemli örneklerinden. Yapılan analizlerde siyah-beyazlıların en önemli zaafının bu olduğu belirlendi. Bu yüzden sarı-lacivertliler başta Wellinton olmak üzere siyah-beyazlı stoperlerden birini tek başına yakalamaya çalışacak. Bu durum doğrudan golle sonuçlanmasa bile kırmızı kart, penaltı ve buna bağlı birçok ihtimali de beraberinde getirecek.

Sarı-lacivertli takımın Osayi-Samuel, Enner Valencia, Dimitris Pelkas gibi bu tip fırsatları değerlendirebilecek çabuk ve etkili oyuncuları söz konusu olduğu için bu avantajdan yararlanmaya çalışacak.