Edirnekapı Şehitliği'nde Ekrem İmamoğlu'na tepki burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyen gazi yakınına İmamoğlu "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi.

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Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

"Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Parti'de tepki çekmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım, İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına çok sayıda İYİ Partili tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum” mesajıyla bu tepkilere katıldı.

Ağıralioğlu, 8 Mart paylaşımında da İmamoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'a mektup yazdırılmasının, milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey."