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Olay yeri Kocaeli! Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi kendisini uyaran şoförü dövdü

 İZMİT’te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförünü darp etti. Ekipler şimdi o saldırganı arıyor.

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Kocaeli'de ismi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp, durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.’yi darp etti, Yılmaz D., hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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