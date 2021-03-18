O köy 25 yılda 3 kez yandı! Artvin'in Dereiçi köyündeki yangının bilançosu: 60 ev 30 hayvan...
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyü son 24 yılda 3 büyük yangın acısı yaşadı. Son yangın dün yaşanırken, bu yangında 35 bina ile 60 hane ile çok sayıda ahır ve baraka yandı, büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyü son 24 yılda 3 büyük yangın acısı yaşadı. 200 haneli köy merkezinde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Gece boyu süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken acı bilanço da ortaya çıktı. 24 yılda meydana gelen son yangında 35 bina ile 60 hane ile çok sayıda ahır ve baraka yandı, büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Artvin'in Yusufeli ilçesinin 200 haneli Dereiçi köyünde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgar nedeniyle çevredeki evlere sıçradı.
Çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 35 bina ile 60 civarında hane ile çok sayıda baraka ve ahır yandı.
Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi.