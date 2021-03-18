O köy 25 yılda 3 kez yandı! Artvin'in Dereiçi köyündeki yangının bilançosu: 60 ev 30 hayvan...

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyü son 24 yılda 3 büyük yangın acısı yaşadı. 200 haneli köy merkezinde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Gece boyu süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken acı bilanço da ortaya çıktı. 24 yılda meydana gelen son yangında 35 bina ile 60 hane ile çok sayıda ahır ve baraka yandı, büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.