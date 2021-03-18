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Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı: Devlet Bey, işte beklediğin an

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan Kutalmış Türkeş, Danıştay'ın Andımız kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunarak "Devlet Bey, işte beklediğin an! Geç karşılarına: 'Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım' de! Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı" ifadelerini kullandı.

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Eski AK Parti Milletvekili Kutalmış Türkeş, Danıştay'ın 'Andımız'ın okunmayacağı kararı üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunurken, "'Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım' de!" dedi.
MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve eski AK Parti Milletvekili Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Danıştay'ın iptal ettiği 'Andımız' için çağrı yaptı.

Devlet Bahçeli'nin 'Öğrenci Andı' ilgili eski sözlerini Twitter'dan hatırlatıp Bahçeli'nin 45 saniyelik bir videosunu paylaşan Türkeş, MHP liderine şöyle seslendi:

'Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin'
"Devlet Bey, işte beklediğin an! Geç karşılarına: 'Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım' de! Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı! Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin, yapmazsan MHP'yi esir, kendini de rezil etmiş şekilde tarihe geçersin! Hodri Meydan!"

Bahçeli ne demişti?
Bahçeli, 'Öğrenci Andı'nın yasaklanmasıyla ilgili 2014 yılında yaptığı bir konuşmasında, "En az haftada bir gün o ikametgâhın önünde Andımızı okutmazsam namerdim. Devlet dairelerinden sildiğin T.C'yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdim. Bunların alayının hesabını sormazsam da namerdim. Ama Cenab-ı Allah ne büyük ki günü saati geldi, bir işaret koydu. Nedir o? 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu..." demişti. 

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