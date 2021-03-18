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HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'HDP krizi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapmasıyla ilgili "Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatılma davasının açılması sonrası dünya kamuoyu tepki gösteren açıklamalar yapmaya başladı. 

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, sözkonusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz.

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