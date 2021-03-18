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Çorum'da 6 yaşındaki Mirayşah'ın şehit babasının mezarına astığı mektup yürek burktu

İhlas Haber Ajansı

ÇORUMLU şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin 6 yaşındaki kızı Mirayşah okuma-yazma öğrenince ilk mektubunu şehit babasına yazdı. Küçük Mirayşah’ın babasının mezar taşına astığı mektup yürekleri burktu.

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Çorum Şehitliğinde düzenlenen “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” programına Şırnak'ta devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin ailesi de katıldı.
Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile birlikte çelenk sunan minik Mirayşah daha sonra annesiyle birlikte babasının mezarını ziyaret ederek dua etti.

Törende 16 Mart’ta doğum günü olan şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin kızı Mirayşah’ın okuma yazma öğrendikten sonra babasına yazdığı ve mezar taşına astığı mektup törene katılanları duygulandırdı.
Şehit kızı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Canım babam,. Seni çok seviyorum babam. Ben okuma yazma öğrendim. Ben 6 yaşındayım. Seni çok özledim. Seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen benim kahramanımsın. Canım babacım, sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım. Annem ile birlikte bende adını yaşatacağım. İleride senin gurur duyacağın işler yapacağım."

Sana çok dua ediyorum benim güzel yüzlü babam. Annem de bende seni çok seviyoruz. Kızın Mirayşah

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Mirayşah’ın okuma-yazmayı öğrendikten sonra ilk mektubu babasına yazdığını belirterek, mektubu okurken ağladıklarını söyledi.

Şehit kızı Mirayşah Gökçe ise, mektubunu yazarken sevgisini anlattığını bazen de duygulandığını belirtti. Gökçe, mektubu yazarken ara sıra babasını hatırladığını sözlerine ekledi.

Şehitlikteki törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sivil toplum ve siyasi partililerin temsilcileri, şehit aileleri katıldı.

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