BIST 1.560
DOLAR 7,47
EURO 8,93
ALTIN 417,90
HABER /  YEREL

Kocaeli'deki dehşet! İcra memurlarıyla evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte evine gelen avukat Ersin Arslan’ı (26) tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

İstanbul Barosu'na bağlı avukat  Ersin Arslan, haciz işlemleri için icra memurlarıyla birlikte Yavuz Yazıcı’nın evine geldi. Memurlara direnen ev sahibi Yazıcı ile avukat Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yavuz Yazıcı, belinden çıkardığı tabayla Ersin Arslan’a ateş etti. Karnından vurulan Ersin Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Saldırgan Yavuz Yazıcı ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Arka kapıdan salona alındı

Polisteki işlemleri tamamlanan Yavuz Yazıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Yazıcı'ya, duruşma salonu önünde bekleyen avukatlar alkışla tepki gösterdi. Arka kapıdan salona alınan Yavuz Yazıcı'nın adı öğrenilemeyen avukatı ise, savunma yapmamak için duruşmaya katılmadı.

Bunun üzerine Koaceli Barosu'ndan atanan bir avukat, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklanan Yavuz Yazıcı, cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı: Devlet Bey, işte beklediğin an
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'HDP krizi' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından 'Şehitlerimize selam duruyoruz' paylaşımı
Erol Bulut Beşiktaş derbisinin planını belirledi
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63’e ulaştı
Olay yeri Kocaeli! Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi kendisini uyaran şoförü dövdü
Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor
Çip krizi! Tofaş çipteki tedarik sorunu nedeniyle üretime ara veriyor
Babası gibi olmaktan korkan 81 yaşındaki yaşlı adam 6'ncı üniversitesini okuyor
Pes dedirten olay! Adana'da kova sarkıtıp satış yaptı yakalanınca yüzünü gizledi
Yorumlar