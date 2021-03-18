Fırsatçılar 49 bin 500 lira farkla satıyor! Volkswagen Golf'ün ikinci el fiyatları fırladı

Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla konuşulan Volkswagen Golf, ikinci el piyasasına hızlı geçiş yaptı.

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Türkiye’de otomobil piyasasında fiyat karmaşası devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde otomobil fabrikalarının kapalı olması nedeniyle yeteri kadar sıfır otomobil olmayınca ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatından daha pahalıya satılmaya başlanmıştı. Günümüzde mikroçip tedariğinde sorun olsa da arz ve talebe ilişkin olarak güncel bir sorun bulunmuyor.



Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve satışa çıkan Volkswagen Golf’ün fiyatları ikinci el satış sitelerinde sıfırından daha yüksek fiyatlara satılıyor. Doğuş Otomotiv lansmana özel olarak en baz model Golf’ten 300 adet satışa sundu ve 196 bin 500 liradan satışlar gerçekleşti. Fırsatçılık yaparak bu otomobilleri stoklayan kişiler 233 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ikinci el olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 37 bin lira karla satışa sunulan ikinci el baz model Golf’ler alıcılarını bekliyor. İkinci el olarak satışa çıkan 2021 model Golf’lerde bazı satıcılar sadece 1000 lira farkla otomobili satmak istiyor.





Sıfırı 314 bin lira, ikinci eli 340 bin lira

İkinci el ilan sitelerinde 1.0 motor Life paket Golf’ü 340 bin liradan satışa sunanlar bulunuyor. Normalde sıfırının fiyatı 314 bin lira seviyesinde bulunuyor. Satın alınması durumunda 26 bin lira tutarında ikinci el Golf’e fazla para ödenmiş oluyor. 1.0 Style paket olan Golf’ün sıfır fiyatı 346 bin lirayken ikinci eli 395 bin 500 liradan ilana konulmuş durumda. Bu otomobilden de 49 bin 500 lira kar edilmiş oluyor.

Plaka takılan otomobil ikinci el olarak geçer

Hürriyet'in haberine göre kilometresi sıfır olsa da ruhsatı çıkmış, plakası belirlenmiş olan tüm otomobiller ikinci el olarak değerlendiriliyor. Satın alırken ikinci el olacak şekilde fiyat verilmesi gerekiyor.

İşte sıfır Golf fiyatları

Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 223.500 lira

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life 314.000 lira

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 346.000 lira

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 365.000 lira

Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 379.500 lira

Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 398.500 lira