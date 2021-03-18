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Düzce'de denizde kaybolan yaşlı adam Zonguldak'ta çıplak halde kıyıya vurdu

DÜZCE'de denizde kaybolan Ahmet Yiğit'in (74) cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın cansız bedeni, 35 kilometre uzaktaki Zonguldak Ereğli'de çıplak bir vaziyette kıyıya vurdu.

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Akçakoca'ya bağlı Döngelli köyünde yaşayan Ahmet Yiğit, önceki gün bir komşusuna Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneye gideceğini söyleyerek, kendisini araçla yola indirmesini istedi. Komşusunun aracıyla bölgedeki boru fabrikasının önüne gelen Yiğit, burada araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Dün sonuç alınamadı
Yiğit, akşam eve dönmeyince, yakınlarının başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasında sahile doğru gittiği görülen ve şapkası ile montu deniz kenarında üzerine taş konulmuş şekilde bulunan Yiğit'i arama çalışmalarından dün sonuç alınamadı.

Cansız bedeni 35 kilometrelik uzaklıktan çıktı
Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Aramalar sürerken, 35 kilometre mesafedeki Ereğli'de bir kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu. Ereğli Belediyesi'nin plaj tesislerindeki görevliler, çıplak haldeki cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cesedin Ahmet Yiğit'e ait olduğunu belirledi. 

Yiğit'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

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