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Diyarbakır anneleri, yürüyüş yaptı! "HDP kapanacak analar kazanacak"

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Diyarbakır anneleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davaya yürüyüşle destek verdi.

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Çocuklarının PKK'ya katılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 563. gününde sürüyor. Diyarbakır anneleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davaya "HDP kapanacak analar kazanacak" sloganıyla yürüyüş yaparak destek verdi.

"Bırakın bu çocukları' demediler"

Anne Necibe Çiftçi, şöyle konuştu: Görüldü ki bizim rızamız olmadan çocuklarımızı alıp götürenlere 'Bırakın bu çocukları' demediler. Hain terör örgütünü kınamadılar, 'PKK'ya sırtımızı yasladık' dediler. Bize sırtlarını döndüler. HDP terörün kaynağı ve odağı olmuştur. HDP terörden besleniyor, sigortası PKK'dır. HDP, PKK'ya kefildir, suç ortağıdır ve kapatılmalıdır.

Kürtler, HDP teröründen bıktı, usandı. HDP biz Kürtleri değil, PKK'yı temsil ediyor. Anneler olarak diyoruz ki, HDP ya kapanacak ya kapanacak. PKK, ya çökecek ya çökecek. Otura otura kazanacağız.

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