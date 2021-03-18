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Konya'da kahvaltı için uyandırmaya gitti! Eve giden aile şok oldu

KONYA'da 38 yaşındaki Uğur T.'yi kahvaltı için uyandırmaya gelen ailesi ölü buldu.

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın alt katındaki dairede oturan ailesi, üst katta yalnız yaşan Uğur T.'yi kahvaltı için uyandırmaya evine geldi. Uğur T.'yi hareketsiz yatarken bulan ailesinin haber vermesiyle eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Uğur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Uğur T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. 

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