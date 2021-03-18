279 kiloydu nefes alamıyordu! Ankaralı gencin son halini gören inanamadı
ANKARA'da yaşayan 34 yaşındaki Ömer Karasülük, 2 yıl önce 279 kiloya kadar ulaştı. Karasülük'ün son halini gören inanamadı.
Kuruyemiş dükkanı işleten evli Ömer Karasülük, çocukluğundan bu yana düzensiz beslenmesi sonucunda kilo alarak, 2 yıl önce 279 kiloya kadar ulaştı. Yürümekte, nefes almakta zorlanmaya başlayan Karasülük, tedavi olmaya karar verdi
Karasülük, gerekli tetkiklerin ardından 13 Aralık 2018 tarihinde mide ameliyatı oldu. Karasülük, ameliyatın ardından 129 kilo vererek 279 kilodan 150 kiloya düştü.
Karasülük, ameliyat olmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Karasülük, kiloları nedeniyle nefes almakta, uyumakta ve yürümekte zorlanmaya başladığı dönemde tedaviye karar verdiğini belirterek, "Dükkanımı kendim açıp kapatamıyordum; elemanlarım yardım ediyordu, çevreden yardım alıyordum." dedi.
Karasülük, zor zamanlarını "Dükkanın içindeki malzemeleri dışarıya, dükkanın önüne taşıyamıyordum. Hareket kabiliyetim çok sınırlıydı. Şu an dükkanımı kendim açıp kapatabiliyorum. Normal hayatıma döndüm. Hayata adapte oldum. Her işimi de kendim görebiliyorum" sözleriyle anlattı.