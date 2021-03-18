Fenerbahçe için Andre Villas-Boas iddiası

Erol Bulut'la yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için André Villas-Boas ile ilgileniyor.

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Gençlerbirliği yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan ve Erol Bulut'la sezon sonunda yolların ayrılacağı kesinleşirken Fransa'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Le10Sport, Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Andre Villas-Boas'ı getirebileceğini yazdı.

Haberde, "Şubat başında Marsilya'dan kovulan Villas-Boas, Fenerbahçe'ye gidebilir" denilirken, Kanarya'nın Portekizli hoca ve Daum dışında Joachim Low, Lucien Favre ve Leonardo Jardim'le de ilgilendiği ileri sürüldü.

43 yaşındaki Villas Boas; kariyerinde Tottenham, Chelsea, Porto ve Zenit gibi firma takımlarda görev yaptı. 4-3-3 sistemi ile ünlü.