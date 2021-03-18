Rusya lideri Putin'den 'Katil Putin' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın “Bence, Rusya’nın lideri Putin bir katil” sözleriyle ilgili olarak ''Ona sağlıklar dilerim. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. ABD’deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur." şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert açıklamalar yapmıştı. Rusya’nın ABD’nin seçimlerine karıştığına dair iddialarını yalanlamasının ardından konuşan Biden, “Putin, seçimlere karıştığı için bedelini ödeyecek” demişti.

“Bence, Rusya’nın lideri Putin bir katil”

Joe Biden, “Bence, Rusya’nın lideri Putin bir katil” ifadesini kullandı. Biden ABC kanalında kendisine yöneltilen Putin’e nasıl bir bedel ödetileceği sorusuna ise “Yakında göreceksiniz” yanıtını verdi.

“Ben onu görece iyi tanıyorum''

Öte yandan Biden, “Ben onu görece iyi tanıyorum. Benim deneyimlerine göre yabancı liderlerle anlaşırken en önemli şey karşındaki adamı tanımaktır” dedi.

Putin'den yanıt var

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için sarf ettiği 'katil' sözüne Rusya Devlet Başkanı Putin'den yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Joe Biden için ''Ona sağlıklar dilerim. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. ABD’deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur." dedi.

"Moskova bunu hesaba katacak"

Kremlin'den yapılan açıklamada, şöyle denildi: Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz.