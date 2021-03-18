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Bodrum'da bazı mahallelerin imar planları mahkeme kararıyla durduruldu

Anadolu Ajansı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin bazı mahallelerinde imar planlarının mahkeme kararıyla durdurulduğunu bildirdi.

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Aras, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da imar planlarıyla ilgili birtakım gelişmeler yaşandığını söyledi.

Buna göre ilçenin bazı noktalarında imar faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Aras, "Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü sınırları içeresinde yer alan 3 bin 38 hektarlık alanda imar planları, Muğla 2. İdare Mahkemesinin kararıyla durduruldu. Daha önce de ilçenin bazı noktalarında buna benzer kararlar alınmıştı." dedi.

Bahse konu bölgede devam eden inşaatların seviye tespitlerinin yapılıp bu şekilde kalması için tebliğ gönderileceğini anlatan Aras, hafriyata başlanmamış alanlarda herhangi çalışma yaptırılmayacağını vurguladı.

Belediye olarak bölgede ruhsat ve imar uygulamalarını durdurduklarını belirten Aras, şunları kaydetti:

"İmara aykırı planları gözden geçiriyoruz. Bir an önce bu planları üst ölçekli planlara uygun hale getirmek zorundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ortak şekilde bu sıkıntıları gidereceğiz. Belediyeye başvurulan bütün projelerde bize tebligat yapıldığı andan itibaren kesinlikle ruhsat verilmiyor. İmar planlarının yeniden gözden geçirilmesi kötü bir şey değil. Tabii ki mağduriyetler olacaktır. İnşaat sektörü bundan olumsuz etkilenecektir. Bitmeyen projelerde sıkıntılar olabilir. Ancak Bakanlığımızın bu konuda gerekli temyiz çalışmasını yaptığını biliyorum. Ne Bodrum tahrip olsun ne de yatırımcılar mağdur olsun istiyoruz."

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