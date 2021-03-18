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ABD Başkanı Biden tavsiye etti, AB Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararı almayacak

Son dakika haberini duyuran Reuters'a konuşan 4 diplomat, Avrupa Birliği'nin üst düzey Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine yaptırım uygulama kararını dondurduğunu bildirdi.

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İngiltere  merkezli haber ajansına açıklamalarda bulunan Avrupalı ve ABD'li diplomatlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ankara taviz vermeye açık gözüktüğü için" Brüksel'e Türkiye'ye yaptırım uygulamama çağrısı yaptığını ifade etti.

AB, Aralık ayında Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları sebebiyle bazı yetkililerin AB ülkelerindeki varlıklarının dondurulacağını ve seyahat yasağı uygulanacağını söylemiş ancak isim belirtmemişti. 

AB, 25-26 Mart'taki zirvede Türkiye'ye yönelik daha ağır ekonomik yaptırımları görüşeceğini açıklamıştı. Bir diplomat, "Kara listeye isimlerin eklenmesi için çalışmalar durdu. Artık daha ağır ekonomik yaptırımlar da gündemimizde değil" dedi.

Reuters, AB'nin karar değiştirmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "daha yapıcı bir ton kullanmasının", Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "uzlaşmacı yaklaşımının" ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki direkt görüşmelerin rol oynadığını belirtti.

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