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HABER /  DÜNYA

İğrenç olay! Kocasını ağaca bağlayıp eşine tecavüz ettiler

İRAN'da eşiyle birlikte dağa tırmanan bir kadına 4 kişi tecavüz etti. 4 tecavüzcünün sonu idam sehpası oldu.

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İran'nın Khorasan Razavi vilayetinde bir kadın kocası ile dağa tırmandığı sırada, Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini ve Mohammad Watandoost isimli adamlar, çiftin yolunu kesip kocayı ağaca bağladı. 4 adam eşinin gözü önünde kadına tecavüz etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kimlikleri tespit edildikten sonra tutuklanan dört kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Suçlular geçen pazartesi günü infaz edildi.

Khorasan Razavi mahkemesi adamın ellerini ve kollarını bağladıktan sonra karşı koyması halinde kendisini öldürmek ile tehdit eden, daha sonra gözünün önünde karısına tecavüz eden dört kişiyi idam ettikten sonra kararı yüksek mahkemeye yolladı. Yüksek mahkeme idam kararını onayladı.

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