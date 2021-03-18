BIST 1.563
DOLAR 7,37
EURO 8,79
ALTIN 408,48
HABER /  YEREL

FETÖ firarisi istihbaratçı eski albay 3 yıl sonra Ankara'da yakalandı sürekli kılık değiştirmiş

Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, Ankara'da yakalandı. 

Abone ol

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan ve 2018'den bu yana firari olan Yekebaş'ın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Yekebaş'ın Bahçelievler'de muhtarlıkta kaydı bulunmayan bir adreste saklandığını ve başkasının adına kayıtlı araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, adresi ve otomobili takibe aldı.

Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirmiş

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yekebaş'ın, yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği belirlendi. 

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yaptığı öğrenilen Arif Yekebaş'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İğrenç olay! Kocasını ağaca bağlayıp eşine tecavüz ettiler
Bitcoin'e 'İslami' rakip: Caizcoin! İşte özellikleri
Meral Akşener genç çiftin nişan yüzüklerini taktı "Ben çok mutlu evliliği olan bir kadınım"
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ücret müjdesi! Hakkaniyet eksikliğinin farkındayız
Bodrum'da bazı mahallelerin imar planları mahkeme kararıyla durduruldu
DTSO: İşsizlik rakamları TÜİK verilerinin çok çok üstünde, binlerce genç IKBY’ye gitti
Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan 18 Mart Şehitler Günü’nde Şehit Ailelerine Anlamlı Hediye
Rusya lideri Putin'den 'Katil Putin' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt
Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı
İzmirli doktor korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yorumlar