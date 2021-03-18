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Nihat Doğan beklenmedik HDP açıklaması: Efendiler, zulümle abat olunmaz

Şarkıcı Nihat Doğan, HDP'ye kapatma davası açılması ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılması sonrasında Twitter hesabında değerlendirmede bulunan şarkıcı Nihat Doğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Efendiler, zulümle abat olunmaz"

Nihat Doğan'ın paylaşımı şöyle: Aylardır haber kanallarında program adına kurulmuş engizisyon mahkemelerinde Kürtlere yapılan itibar suikastine, Kürt vekillerin hapse atılmasına ve partilerinin kapatılması suretiyle siyasal alandaki temsil haklarının elinden alınmasına karşıyım. Efendiler, zulümle abat olunmaz.

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