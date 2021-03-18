Abdullah Gül: HDP’ye kapatma davası da Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi de çok yanlış

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “HDP’ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini çok yanlış buluyorum” dedi.

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Abdullah Gül’den flaş HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu çıkışı geldi. “Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir..." diyen Abdullah Gül, alınan iki kararı da doğru bulmadığını söyledi. Gül, Murat Sabuncu’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum. Bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?

Gergerlioğlu'na övgüler düzdü

- Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye'de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.

- Tüm bunlar 90'lı yıllarda yaşanmış ve Türkiye aleyhtarlığına ve Türkiye'nin izolasyonuna büyük bir fırsat vermiştir. Daha sonra o günleri unutturmak için çok çabalar sarf edildi.

Terör örgütlerinin işine yarar

- Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir.

Terör demokrasinin güçlendirilmesiyle ve insan hakları standartlarının yükseltilmesiyle kitlelerden izole edilir ve terörle mücadele daha kolay olur.

- Yakın siyasi tarihimiz bütün bunların örnekleriyle doluyken aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim.