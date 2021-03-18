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14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan bekçiye ceza

Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğunu inşaata çağırdıktan sonra cinsel istismarda bulunan 60 yaşındaki inşaat bekçisi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri'de 2017 yılında meydana gelen olayda, 60 yaşındaki inşaat bekçisi İ.Ç., markete gitmek için evden çıkan P.Y.'yi el işareti ile inşaata çağırıp, cinsel istismarda bulunmuştu. Görgü tanıklarının müdahale edip, şikayette bulunduğu İ.Ç. gözaltına alınarak, serbest bırakılmıştı.

'Sarkıntılık düzeyinde kaldı'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan İ.Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç.'ye eyleminin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

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