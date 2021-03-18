BIST 1.551
DOLAR 7,32
EURO 8,74
ALTIN 408,06
HABER /  FENERBAHÇE

Mesut'un sakatlık paylaşımına taraftarlardan destek mesajları yağdı

Fenerbahçe'nin sahasında berabere kaldığı Antalyaspor maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Mesut Özil, son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan ve sedye ile sahadan ayrılan Mesut Özil'in tedavisi devam ediyor. Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenen solak yıldız, son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Gayret ve mücadeleye devam"
En kısa zamanda sahaya dönmek istediğini vurgulayan Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

Mesut'tan sakatlığının son durumuna ilişkin paylaşım! Taraftarlardan destek mesajları yağdı

Taraftarlar Mesut'a destek verdi
Mesut Özil'in sakatlığına ilişkin son durumunu ortaya koyan paylaşıma, sarı-lacivertli taraftarlar yorumlarıyla destek oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Vladimir Putin: Joe Biden ile görüşmeye hazırım
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Aşı krizi üzerine Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş açıklama!
Almanya'dan HDP kapatılma davasıyla ilgili açıklama
İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü
Sunucu Leyla Ataman Soyal dayısı Aydın Doğan'a isyan etti: Allah'a nasıl hesap vereceksin
İstanbul'da wi-Fi ağında ortaya çıktı mesajı kim attı? Her satırı korkunç cinayet
A Milli Futbol Takımı'nda Fransa krizi
Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye tebrik
Yorumlar