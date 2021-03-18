Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çok sert sözler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin menfaatlerinden asla vazgeçmeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Akar, FETÖ operasyonlarına değinirken ihraçlarla ordunun daha da güçlendiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'dan bugüne 21 bin 187 kişinin TSK'dan ihraç edildiğini söyleyerek ordunun daha da güçlendiğini söyledi. Akar, Yunanistan'ı da bir kez daha uyararak Türkiye'nin menfaatlerini korunacağını söyleyerek "Şehit oluruz, gazi oluruz ama haklarımızdan asla vazgeçmeyiz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

İşte Akar'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"İkili hukuk ve tarihi süreç bakımından haklı olduğumuzun bilincindeyiz ve dolayısıyla çok rahatız. Gücümüzde bu haklılığımızdan gelmektedir. Son zamanda bazı aklı selim Yunan akademisyenlerin, siyasilerin ve emekli asker ve bürokratların bu konudaki objektif açıklamaları da bizim haklılığımızı göstermekte ve Yunan halkı içinde aydınlatıcı olmaktadır.

FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin göstergesi ardı ardına gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve sayısı artan büyük tatbikatlardır.

Yunanistan'a uyarı

Sonuç olarak barış için istikrar için Yunan komşularımızın yayılmacı anlayıştan biran önce vazgeçmesi; uzlaşmaz, kışkırtıcı açıklama ve eylemlere son vermesi en doğru yoldur. Her zaman belirttiğimiz gibi biz bu coğrafyanın zenginliklerinin, bölge ülkeleri arasında uluslararası hukuk çerçevesinde adil biçimde paylaşılmasından, barış içerisinde müreffeh bir geleceğin birlikte inşa edilmesinden yanayız.

"Haklarımızdan asla vazgeçmeyiz"

Yunanistan'ın yanı sıra Mısır dahil tüm bölgeleriyle iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olmak istiyoruz. Bölgesel barış ve istikrar için tüm komşularımızdan da bu yaklaşımı bekliyoruz. Açıkça ifade ediyoruz ki biz kimsenin hakkı ve hukukunda toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil Mavi Vatan konusunda hak ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Şehit oluruz, gazi oluruz ama haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Hiçbir oldu bittiye de müsaade etmeyiz.

FETÖ ile mücadele

15 Temmuz'dan itibaren 21 bin 187 kişi ihraç edildi. Yeni bilgi ve belgeler ışığında gerekli işlemler yapılmaya devam ediyoruz. FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin göstergesi ardı ardına gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve sayısı artan büyük tatbikatlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz."