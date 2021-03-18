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HABER /  DÜNYA

Aşı krizi üzerine Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş açıklama!

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdi.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısı ile kan pıhtısı oluşması arasındaki muhtemel ilişkileri incelemeye devam edeceğini duyurdu.

EMA'nın bulgusu, 13 Avrupa Birliği ülkesi tarafından aşının uygulanmasının askıya alınmasının ardından geldi.

Almanya, Fransa ve İtalya, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığında geliştirilen aşının yeniden uygulanması için EMA'nın raporunu bekliyordu.

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