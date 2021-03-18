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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken HDP açıklaması

Anadolu Ajansı

Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulunduktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin, "Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulunduktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Mustafa Şentop, "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor" ifadesinde bulundu.

Şentop, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin, "Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Gönül ister ki olmasın ama siyasi partilerin kapatılmasını gerektiren hususlar, sebeplerle ilgili de siyasi partilerin hassasiyet göstermesi, ihlallerde bulunmaması da gerekir. Buna dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.

Şentop, "Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Türkiye'ye karşı terör faaliyeti yürüten örgütlerden veya bu örgütlerle ilişkili olan Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak; Türkiye hakkındaki kararları, değerlendirmeleri, bunlar üzerinden yapmak çok vahim bir yanlıştır, hatadır" dedi.

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