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Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan kalabalık koronaya davetiye çıkarıyor

Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesine rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan kalabalık daha da artıyor.

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Koronavirüs vaka sayılarının son günlerde artması ile birlikte 3’üncü dalga paniği yaşanırken Taksim İstiklal Caddesi’nde adeta ziyaretçi patlaması yaşanıyor.

Kurallara aldırış edilmiyor
Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte pandemi öncesine dönen İstiklal Caddesi’nde yaşanan kalabalık, görenlere pes dedirtti. İğne atsan yere düşmeyecek hale gelen caddede çeşitli önlemler alınmasına rağmen vatandaşlar, kurallara aldırış etmiyor.

Havaların da güzelleşmesi ile vatandaşların kendilerini İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na attığı anlar kameralara yansıdı.

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