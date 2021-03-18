Tarihçi Mehmet Genç vefat etti
İktisat Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti.Abone ol
Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan 87 yaşındaki Dr. Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç, dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.