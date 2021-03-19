BIST 1.551
DOLAR 7,36
EURO 8,78
ALTIN 408,79
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Meksika'da polis konvoyuna yönelik silahlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü

MEKSİKA'da polis konvoyuna yapılan silahlı saldırıda 8'i polis 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.  

Abone ol

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güney kesimindeki Meksiko eyaletine bağlı Harina kentinde, bakanlık görevlilerine eşlik eden polis konvoyuna, silahlı kişilerce pusu kuruldu.

Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 8'i polis, 5'i sivil memur 13 kişi yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı. 

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.


Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldı. 

Yetkililer, pusuya düşürülen polislerin bölgede artan suç faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Eyalet Savcılığı ve Meksika Eyaleti Güvenlik Sekreterliği yaptıkları ortak açıklamada, saldırganların uyuşturucu kaçakçısı kartellere mensup olduğunu belirtti. 

Saldırganların yakalanması için bölgeye Ulusal Muhafızlar sevk edildi. 

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği bu süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağı
Ersin Tatar'dan Rumlar'ı çıldırtan sözler
Tarihçi Mehmet Genç vefat etti
Esra Erol eşi Ali Özbir nereli babası Kürt İdris kimdir mafya babasıydı
Fransa'da tam sokağa çıkma yasağı kararı
Avrupa Birliği: Erdoğan ile görüşme ilişkilerin geliştirilmesine odaklanacak
Doğu Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek
Türkiye 18 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Kilis'e roket düştü! İşte ilk görüntüler
Mesut'un sakatlık paylaşımına taraftarlardan destek mesajları yağdı
Yorumlar 1 yorum