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Ermenistan işgalinden kurtarıldı Şuşa'da bir caddeye Atatürk adı verildi

AZERBAYCAN’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa şehrindeki caddelerden birine Atatürk'ün ismi verildi.

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Ermenistan tarafından 30 yıl önce işgal edilen Dağlık Karabağ, Azerbaycan ordusu tarafından sadece 44 günde kurtarılmıştı. Azerbaycan ordusunun kurtardığı Dağlık Karabağ kentlerinden biri de sanat ve sanatçıların şehri olan Şuşa’ydı.

Aliyev ziyaret etmişti
Özgürleştirilen şehirlerin, Ermeniler tarafından özellikle tarihi eserlerin yakılıp, yıkıldıkları ortaya çıkmıştı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ocak ayında Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk kez tarihi Şuşa kentine gitmişti. Aliyev ve ailesi şehirde çeşitli açılış yaparakyeni projelerin temelini atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva da eşlik etmişti.

Şuşa'da bir caddeye Atatürk adı verildi
Süper Haber'den Mevlüt Yüksel'in haberine göre; Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa şehrindeki caddelerden birine Atatürk'ün ismi verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı ile verilen isim sonrası Yandex harita uygulaması da caddeyi haritada göstermeye başladı.

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