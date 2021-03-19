Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik sonrası ilk açıklama

GALATASARAY'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da havalimanından çıkarken bir kişiyle tartıştı. Hasan Şaş, ''Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu” açıklamasını yaptı.

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Olay, 16 Mart Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddiaya göre havalimanı çıkışında telefonu çaldı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alan Şaş, duygusal anlar yaşadı. Aldığı haberle büyük üzüntü duyan Hasan Şaş, terminalin gelen yolcu çıkış kapısında taksilerin bulunduğu bölgede karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Adı öğrenilemeyen kişiyle Hasan Şaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.

Çevredekiler araya girdi

Bu sırada çevredekiler araya girerek Şaş'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yoğun çaba sonucu tartışma sona erdirilirken Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile götürüldü.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Diğer taraftan Hasan Şaş, Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal ile ilgili sosyal medya hesabından payşalımda bulundu. Şaş, şu ifadeleri kullandı: "Bugün (salı) Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, 'O kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım."

''Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı''

Hasan Şaş olayla ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu” açıklamasını yaptı.