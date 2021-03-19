Dinamo Zagreb, Tottenham'ı 3 golle geçti Mourinho kabusu yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olan Tottenham, ilk maçta 2-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olan Tottenham, ilk maçta 2-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Hırvat ekibi çeyrek finale yükseldi. Mislav Orsic yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.

The Athletic'e göre Tottenham, Jose Mourinho'nun görevine son verme kararı alırsa yaklaşık 40 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Yıllık ücreti yaklaşık 17.5 milyon euro

Tottenham ile Haziran 2023'e dek sözleşmesi bulunan Jose Mourinho'nun yıllık ücreti yaklaşık 17.5 milyon euro. Tottenham deneyimli teknik direktörün görevine son verirse ağır bir mali bedeli karşılamak zorunda kalacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1

Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2

Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya): 1-2

Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Molde (Norveç) - Granada (İspanya): 2-1

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

Villarreal (İspanya)

Ajax (Hollanda)

Slavia Prag (Çekya)

Roma (İtalya)

Arsenal (İngiltere)

Granada (İspanya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)