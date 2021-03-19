BIST 1.551
DOLAR 7,36
EURO 8,78
ALTIN 408,79
HABER /  SPOR
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Dinamo Zagreb, Tottenham'ı 3 golle geçti Mourinho kabusu yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olan Tottenham, ilk maçta 2-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olan Tottenham, ilk maçta 2-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Hırvat ekibi çeyrek finale yükseldi. Mislav Orsic yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.

The Athletic'e göre Tottenham, Jose Mourinho'nun görevine son verme kararı alırsa yaklaşık 40 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. 

Yıllık ücreti yaklaşık 17.5 milyon euro
Tottenham ile Haziran 2023'e dek sözleşmesi bulunan Jose Mourinho'nun yıllık ücreti yaklaşık 17.5 milyon euro. Tottenham deneyimli teknik direktörün görevine son verirse ağır bir mali bedeli karşılamak zorunda kalacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1

Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2

Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya): 1-2

Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Molde (Norveç) - Granada (İspanya): 2-1

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

Villarreal (İspanya)

Ajax (Hollanda)

Slavia Prag (Çekya)

Roma (İtalya)

Arsenal (İngiltere)

Granada (İspanya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

ÖNCEKİ HABERLER
Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti
Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a acımadı! 15 maçta 13. galibiyet
Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik sonrası ilk açıklama
İzmir'de park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı! Yaralı kadını itfaiye kurtardı
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da PKK operasyonu! HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları gözaltına alındı
Nijerya'da "gizemli hastalık" paniği! 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz
Van'da dehşet! 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp kaçtı
Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan taziye mesajı
Yorumlar