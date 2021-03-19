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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

MALATYA'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

5 kişi tutuklandı
Düzenlenen operasyonda 1 kilo 46,6 gram kubar esrar ,129 gram toz esrar, 156,39 gram Metemfetamin, 33 adet yeşil reçeteye tabi hap ,2 adet tabanca, 31 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 78 bin 950 TL ve 300 Dolar ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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