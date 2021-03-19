AB'den, HDP kapatma davası hakkında önemli açıklama

Avrupa Birliği'nin (AB), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinden endişe duyduğu bildirildi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından yapılan ortak açıklamada, birliğin, bu iki karardan derin endişe duyduğu belirtildi.

"Milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edecek"

HDP'nin kapatılmasının, milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edeceği belirtilen açıklamada, "Bu durum, Türkiye'de temel haklardaki geriye gidişle ilgili AB'nin endişelerini artırmakta ve Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin, demokratik yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.