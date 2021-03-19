BIST 1.551
DOLAR 7,35
EURO 8,76
ALTIN 408,72
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

AB'den, HDP kapatma davası hakkında önemli açıklama

Avrupa Birliği'nin (AB), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinden endişe duyduğu bildirildi.

Abone ol

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından yapılan ortak açıklamada, birliğin, bu iki karardan derin endişe duyduğu belirtildi.

"Milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edecek"

HDP'nin kapatılmasının, milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edeceği belirtilen açıklamada, "Bu durum, Türkiye'de temel haklardaki geriye gidişle ilgili AB'nin endişelerini artırmakta ve Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin, demokratik yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırı davasında karar! 30'ar yıl hapis cezası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da 6'ncı kez maskesiz yakalandı savunması pes dedirtti
'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut Balıkesir'de evinde ölü bulundu
Dinamo Zagreb, Tottenham'ı 3 golle geçti Mourinho kabusu yaşadı
Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti
Maltepe'de çıkan yangında 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik sonrası ilk açıklama
İzmir'de park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı! Yaralı kadını itfaiye kurtardı
Niğde'de soba faciası! Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da PKK operasyonu! HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları gözaltına alındı
Yorumlar 1 yorum