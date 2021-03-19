BIST 1.551
DOLAR 7,35
EURO 8,76
ALTIN 408,72
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Çin ve ABD heyetlerini Alaska'daki kapışması 1 saat sürdü taraflar sözlerini sakınmadı

ABD'de Joe Biden yönetimi ve Çin arasında Alaska'da yapılan ilk üst düzey görüşmelerde, taraflar birbirlerine sert suçlamalar yöneltti. Çinli yetkililer ABD'yi diğer ülkeleri "Çin'e saldırmaya" kışkırtmakla suçlarken, ABD'li heyet Çinlilerin "gösteri yapmaya niyetlenerek" görüşmelere geldiğini söyledi.

Abone ol

Anchorage kentindeki gerilimli görüşmeye Amerikan tarafında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin tarafındaysa Çin'in en üst düzey dış politika yetkilisi Yang Jiechi ile Dışişleri Bakanı Wang Yi katıldı.

Blinken, sözünü sakınmadığı açılış konuşmasında "ABD'nin Şincan, Hong Kong, Tayvan, ABD'ye siber saldırılar ve Washington'ın müttefiklerine ekonomik baskı yapılması gibi alanlarda Çin'in yaptıklarıyla ilgili derin kaygılarını görüşmek istediklerini" söyledi.
Blinken "Bu yapılanların her biri, küresel istikrarı sağlayan kuralara dayalı düzeni tehdit ediyor" dedi.

Yang ise Washington'ı askeri gücünü ve mali üstünlüğünü diğer ülkelere baskı yapmak için kullanmakla suçladı. Yang "ABD, sözde ulusal güvenlik kavramlarını normal ticari değiş tokuşları engellemek ve bazı ülkeleri Çin'e saldırmaya teşvik etmek için kullanıyor" dedi.

"Siyah Amerikalılar katlediliyor"

ABD'deki insan haklarının dibe vurduğunu savunan Yang, siyah Amerikalılar'ın "katledildiğini" vurguladı.

Yang'a karşılık veren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ise Washington'ın Çin ile bir çatışma istemediğini söyledi, ancak "Biz daima halkımız ve dostlarımız için prensiplerimize bağlı kalacağız" diye de ekledi.

Dünya medyasının gözleri önünde yaşanan tartışma bir saatten uzun sürdü

Daha sonra ABD heyeti Çin'i, üzerinde daha önceden uzlaşılan her bir katılımcının açılış konuşmasını iki dakikayla sınırlaması protokolünü ihlal etmekle suçladı.

"Gösteriş yapmaya odaklandılar"

Üst düzey bir ABD'li yetkili "Çin heyeti gösteri yapmaye niyetiyle gelmiş gibi görünüyor. İçerik yerine kamuoyu önünde gösteri yapmaya odaklandılar" dedi.
Yetkili, ABD'nin görüşmelere planlandığı gibi devam edeceğini söyledi ve "abartılı diplomatik sunumlar genellikle iç kamuoyunu amaçlar" diye de ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop MHP lideri Devlet Bahçeli'yi tebrik etti
AB'den, HDP kapatma davası hakkında önemli açıklama
'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut Balıkesir'de evinde ölü bulundu
Ermenistan işgalinden kurtarıldı Şuşa'da bir caddeye Atatürk adı verildi
Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti
Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a acımadı! 15 maçta 13. galibiyet
Maltepe'de çıkan yangında 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik sonrası ilk açıklama
İzmir'de park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı! Yaralı kadını itfaiye kurtardı
Niğde'de soba faciası! Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı
Yorumlar