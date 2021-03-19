Fransa'dan Milli Takım için şoke eden karar! Milli oyunculara yasak geldi

Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi, corona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giyen Avrupa Birliği(AB) üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini kabul etti.

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Fransa'da Ligue 1 ve 2'den 40 kulüp, ülkeye döndüklerinde bir hafta karantinaya girme zorluluğu ve Covid-19 bulaş riski nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelere mensup futbolcuların milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle kabul etti. Bu karara göre; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Türkiye'ye gelemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili resmi açıklamayı bekliyor. Federasyon konunun resmileşmesi halinde Fransa Profesyonel Futbol Ligi'ne alternatif bir çözüm sunacak. 4 futbolcu için Fransa'ya özel uçak göndermeyi planlayan Federasyon, Fransız yetkililerin cevabını bekleyecek.

FIFA genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri 5 Şubat 2021 tarihli FIFA genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler. Bu bağlamda, kulüpler, Mart ayındaki bir sonraki uluslararası dönemde AB / Avrupa Ekonmi Alanı (AEA) dışındaki maçlar için çağrılan yabancı oyuncuları seçemeyecek" ifadeleri yer aldı.

İlk maç Hollanda'yla

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da

Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Covid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.